Rennersclub Jan van Arckel trots op overstap Elena Poppelaars naar TalentNED

ARKEL/SLEEUWIJK • John van Middendorp en Rien van der Dussen hebben bloemen in ontvangst genomen van de vijftienjarige Elena Poppelaars uit Sleeuwijk, voor vijf mooie en inspirerende jaren binnen Rennersclub Jan van Arckel. Ze heeft onlangs een contract getekend bij TalentNED, een sportacademie in Enschede onder leiding van topsportcoach Gerard Kemkers.

Elena fietst al vanaf haar zevende en werd na een Rabobank Dikke Banden Wedstrijd in 2016 door een renster uit het Rabo-Liv team getipt om bij Rennersclub Jan van Arckel te gaan kijken, want “daar kun je veel leren én plezier hebben”.

Aanvankelijk startte ze bij de wegwielrenners van de vereniging, maar al snel wilde ze mountainbiken. Deze discipline is technisch uitdagender en explosiever, wat goed bij het karakter van Elena past. Begin 2017 maakt ze de overstap naar de Ambi-groep, de mountainbike jeugdafdeling die aan landelijke wedstrijden deelneemt. Binnen deze groep wordt gewerkt aan teamwork, techniek, fietsbeheersing en kracht, door de enthousiaste trainers Gerrit-Jan, Gijsbert, Jaap, John en Rien.

De successen maar ook de teleurstellingen worden daar met elkaar gedeeld. Vast moment in de training was het mentale aspect; wat ging er goed en minder goed bij de wedstrijden. Ook van elkaar leren was de boodschap. Voorafgaand aan een wedstrijdweekend werd de training aangepast aan het te rijden parcours en konden de sporters hun ervaringen bespreken en trainen. Na het wedstrijdseizoen werd het trainingsplan uitgebreid en volgde Elena het winterprogramma ‘outdoor en indoor’. Hier werd een eerste aanzet voor krachttraining gegeven.

De progressie bij Elena zette door en in 2020 kon ze de volgende stap maken naar het MTB-opleidingsteam onder leiding van trainer Rien van der Dussen. Hier werkt de vereniging met de jeugd vanaf veertien jaar intensief aan kracht en coördinatie. De overstap van jeugd naar nieuweling is best groot en om deze overbrugging te verkleinen, werkte Elena aan haar eigen programma in het opleidingsteam. In deze groep staan teamspirit, plezier en prestatie op eigen niveau voorop.

“Voor onze vereniging is Elena een mooi en belangrijk voorbeeld in hoe we omgaan met jonge mountainbikers. Voor ons staat plezier boven de drang en dwang om te presteren. Als de wil er is stimuleren we dit zeker en hopen we een talent toe te voegen aan het topsport team Nederland”, laat Rennersclub Jan van Arckel weten.