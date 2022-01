Sliedrecht Sport neemt afscheid van H1-trainersduo Paul van der Ven/Marnix Elbers: ‘Verzadiging ligt op de loer’

SLIEDRECHT • Eredivisionist Sliedrecht Sport gaat op zoek naar nieuwe trainer-coaches voor Heren 1. Na afloop van dit seizoen wordt, na een samenwerking van zes jaar, afscheid genomen van trainer-coach Paul van der Ven en assistent trainer-coach Marnix Elbers.

“We hebben veel aan Paul en Marnix te danken”, aldus Cees Boer, voorzitter van Sliedrecht Sport. “Ze hebben de afgelopen seizoenen ontzettend veel kunde, passie en drive aan de dag gelegd. Mede daardoor hebben ze ons Heren 1 naar de Eredivisie geloodst en daar boven verwachting gepresteerd, terwijl ze ook nog eens diverse talenten uit de Sliedrechtse opleiding hebben ingepast. Na zes jaar ligt verzadiging echter op de loer, waardoor we gezamenlijk tot dit besluit zijn gekomen.”

Van promotie tot uitdager

Paul van der Ven en oud-Sliedrecht Sport Heren 1-speler Marnix Elbers zijn in het seizoen 2016-2017 bij Sliedrecht Sport begonnen. Het seizoen erna werden ze met het team kampioen van de Topdivisie, waarmee promotie naar de Eredivisie een feit was. Daarin toonde het team zich geen bescheiden promovendus, maar draaide alle edities bovenin mee, als uitdager van de traditionele top-3.

“Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en de kansen, die we de afgelopen seizoenen hebben gekregen”, licht Paul van der Ven toe. “En ook trots op de stappen die we met Heren 1 gezet hebben en de successen die we daarbij konden vieren. Sliedrecht Sport is een enorm warme, energieke en ambitieuze vereniging waar ik met ontzettend veel plezier gewerkt heb én nog steeds werk. De komende maanden is het tijd om ook dit zesde seizoen supersterk met het team af te sluiten.”

Volle Basis

Marnix Elbers sluit zich daarbij aan: “Met heel veel plezier blik ik terug op de afgelopen jaren bij Sliedrecht Sport. Samen met het bestuur, vrijwilligers, staf, team en sponsoren hebben we een mooie ontwikkeling doorgemaakt, waar ook ik met trots op terugkijk. Sliedrecht heeft ons de mogelijkheid geboden om het team elk jaar verder te ontwikkelen. Daar ben ik enorm dankbaar voor. Hopelijk kunnen we deze mooie periode afsluiten in een volle De Basis, want ook dat maakt Sliedrecht Sport uniek.”