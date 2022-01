Sliedrecht Sport neemt na dit seizoen afscheid van hoofdcoach Vera Koenen

SLIEDRECHT • De wegen van volleybalvereniging Sliedrecht Sport en Vera Koenen splitsen na afloop van het huidige seizoen 2021-2022. De 298-voudig international is daarmee vier jaar lang de trainer-coach van Dames 1 van de zesvoudig landskampioen geweest. Koenen is verreweg de meest succesvolle hoofdcoach die Sliedrecht Sport ooit gehad heeft.

“Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat we na vier enorm succesvolle seizoenen beiden toe zijn aan iets nieuws”, licht Cees Boer, voorzitter van Sliedrecht Sport toe. “Ondanks de lastige tijden met corona heeft ze met haar team vrijwel alles gewonnen wat er te winnen was. Het was voor ons een voorrecht en een genoegen om met de altijd gedreven Vera te kunnen werken en haar voor onze groep te hebben staan. We danken Vera als coach en mens voor deze prachtige blauw-witte jaren.”

Acht hoofdprijzen

Vera Koenen begon in het seizoen 2018-2019 bij Sliedrecht Sport en won, op de Beker 2021 vanwege covid-infecties na, alle hoofdprijzen die er te winnen waren in die periode: twee landstitels, twee Nationale Bekers en vier Supercups. En Sliedrecht strijdt ook dit seizoen nog volop mee voor de beker en het landskampioenschap.

Verzadiging

Vera Koenen: “Sliedrecht is met de vele toeschouwers, trouwe vrijwilligers en een professioneel bestuur een fantastische club om bij te werken. Sliedrecht Sport zal altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben. Na vier prachtige jaren gaan we ieder ons eigen weg. Dat is goed, want na vier jaar ligt verzadiging op de loer. Ik ben als trainer gegroeid en heb met vier unieke selecties gewerkt. Heel graag blijf ik actief in het volleybal. Ik ben benieuwd wat er in de toekomst op mijn volleybalpad komt. Tot die tijd maken we er een fantastische eindsprint van.”

Overigens was deze reeks van vier seizoenen de tweede keer dat Koenen hoofdcoach bij Sliedrecht Sport was. In 2005-2006 wist ze – met aan het begin van dat seizoen nog één speelster over – met een vrijwel compleet nieuw team handhaving in de Eredivisie te bewerkstelligen.