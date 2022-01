Fabio Jakobsen gaat debuut maken in Tour de France

HEUKELUM/REGIO • Fabio Jakobsen zal namens zijn ploeg Quick Step-Alpha Vinyl dit jaar de Tour de France rijden. Voor The Hurricane of Heukelum wordt het zijn Tourdebuut. Weer een nieuw hoogtepunt na zijn horrorcrash in de Ronde van Polen 2020.

Op de persdag van Quick Step liet Jakoben weten dat de groene trui niet meteen zijn doel is. Hij wil vooral kunnen sprinten om de ritwinst.

Fabio Jakobsen start in de aanloop naar de Tour de France onder meer in de Ronde van Valencia, de Ronde van de Algarve, Kuurne-Brussel-Kuurne en Parijs-Nice.