Aron Romeijn niet in de buurt van plaatsing voor 500 meter Olympische Spelen

HEERENVEEN/OTTOLAND • Aron Romeijn is maandag in Thialf niet in de buurt gekomen van plaatsing voor de OIympische Spelen op de 500 meter. Kwalificatie voor Peking lag overigens ook niet in de lijn der verwachtingen.

De Ottolandse sprinter uit Team Iko zette met 35.30 in de eerste omloop de vijftiende tijd neer. In de tweede omloop werd Romeijn in 35.35 veertiende. Maximaal de top-3 plaatste zich voor de Olympische Spelen.

De talentvolle Merijn Scheperkamp zette verrassend de snelste tijd (34.45) neer. Dai Dai N’tab (34.53) en Kai Verbij (34.57) moeten als de nummers twee en drie duimen dat zij ook naar Peking mogen.