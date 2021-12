Het jaar van kampioene Anna van der Meiden uit Leerdam

LEERDAM • Ze deed het afgelopen jaar mee aan zowel het Europees Kampioenschap als het Wereld Kampioenschap, maar toen moest het hoogtepunt nog komen. Wielrenster Anna van der Meiden werd in oktober Nederlands Kampioen bij de junioren, tijdens de wegwedstrijd én de tijdrit was ze het snelste.

Twee nationale titels dus voor de 17-jarige Leerdamse die nog lang niet klaar is: “Ik hoop natuurlijk uiteindelijk op een profcontract.”

“Mijn vader deed regelmatig aan wielrennen toen ik klein was”, vertelt van der Meiden over het ontstaan van haar liefde voor wielrennen. “Ik vond het toen al stoer, dus het leek mij ook leuk om te doen. Ik vind het bijzonder hoe hard je eigenlijk op een fiets kan gaan. In eerste instantie is wielrennen redelijk individualistisch, maar nu ik voor een team rijd en merk dat het een echte teamsport is vind ik dat juist heel leuk.”

Teamsport

Op dit moment rijdt van der Meiden voor Wielervereniging Schijndel en de Nederlandse selectie. In Schijndel traint ze mee in een ploeg, voor de selectie traint ze met haar trainer Wim Verhagen.

“We hebben een gezellig team, zowel bij Schijndel als bij de selectie. We kunnen lachen met elkaar en we zijn er voor elkaar als het even niet lekker gaat. Ik ben blij dat ik met deze mensen een ploeg mag vormen”, zegt van der Meiden.

Van der Meiden heeft er hard voor moeten werken om te komen waar ze nu is. De eerste wedstrijd die ze reed, op haar negende, werd ze één na laatste. Vanaf dat moment is ze meer en harder gaan trainen, met als doel het peloton te kunnen bijhouden. Ze bleef haar doelen verleggen en mag zich sinds oktober dus Nederlands Kampioene noemen. Zowel in de wegwedstrijd als de individuele tijdrit was ze de beste.

Zelf zegt ze hierover: “Ik wist dat ik een goede kans maakte wanneer ik in vorm was. Ik had ook al een goed EK en WK gereden. Ik leg mezelf ook wel druk op, dus het was wel een teleurstelling geweest als het me niet was gelukt.”

Professioneel wielrenster

Op dit moment combineert Van der Meiden haar wielercarrière nog met studeren. Ze doet een studie Chemie aan de Hogeschool in Den Bosch. Op de middelbare school vond ze scheikunde al interessant en deze studie sluit daar mooi op aan. Mocht ze in die wereld gaan werken, dan lijkt het haar leuk om aan de slag te gaan bij een bedrijf dat medicijnen ontwikkelt. Toch is het het grootste doel iets anders, namelijk: professioneel wielrenster worden.

“Dat is wat ik het liefste wil en op dit moment ook een realistischer doel dan voorheen. Tot een bepaalde leeftijd is het natuurlijk moeilijk om te zeggen of het haalbaar is om prof te worden, er kan tussendoor immers nog zo veel gebeuren of misgaan. Inmiddels ben 17 en ben Nederlands Kampioen geworden, dus nu mag ik er aan gaan denken. Volgend jaar ben ik tweedejaars junior en daarna word je belofte of elite, afhankelijk of je een profcontract tekent ergens. Er zijn al wel ploegen die interesse hebben getoond om over twee jaar een contract aan te gaan. Veel meer kan ik daar nu alleen nog niet over zeggen.”

Druk bestaan

Dat is dus iets voor de toekomst, voorlopig gaan hard trainen en studeren nog samen. Avans Hogeschool, waar Van der Meiden les heeft, denkt mee met haar rooster, maar het zorgt nog altijd voor een druk programma de hele week.

Van der Meiden: “Ik train zo’n 15 uur per week en normaliter zijn er bijna ieder weekend wel wedstrijden. Voor de studie heb je natuurlijk ook te maken met huiswerk, dus feitelijk bestaat mijn week uit trainen en wedstrijden rijden, studeren en slapen. Ik moet dus zo efficiënt mogelijk plannen en er natuurlijk ook voor zorgen dat ik genoeg rust krijg.”

Hard fietsen

Anna van der Meiden vindt het nog lastig om te zeggen waar haar kracht echt ligt: “Ik houd gewoon van écht hard fietsen. Dat kan soms een valkuil van mij zijn bij een wegwedstrijd. Ik neem graag het initiatief, maar soms heb je daardoor al zo veel energie verspeeld dat je te weinig kracht hebt voor de eindsprint. Het leuke aan een wegwedstrijd met je team is ook het tactische aspect. Tijdens een tijdrit is het volle bak gaan, al moet je ook deze rit opbouwen en doseren.”

Ze weet dus waar ze aan moet werken om beter te worden, maar met de resultaten van het afgelopen jaar in het achterhoofd, lijkt niks een professionele carrière nog in de weg te staan. Haar omgeving is in ieder geval vast trots op haar, net als de gemeente Vijfheerenlanden. Na haar Nederlandse titels zorgde de gemeente namelijk voor een huldiging bij haar ouders in de voortuin. Ook sportwethouder Tirtsa Kamstra was hierbij aanwezig.

Van der Meiden blijft er nuchter onder: “Natuurlijk was dit leuk, maar ik heb nog zo veel doelen. Als ik die bereik hebben we pas echt iets te vieren.”