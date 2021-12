Marieke de Ruijter legt na Tokyo en Sportgala nu focus op Olympische Spelen

LEXMOND • Marieke de Ruijter heeft net het NOS | NOC*NSF Sportgala achter de rug en concentreert zich nu volledig op de winterspelen in Beijing.

De Lexmondse is vanaf 1 januari communicatiestrateeg voor de afdeling Topsport van NOC*NSF.

“Op woensdag 5 januari presenteren we bij Beau in de uitzending op RTL4 de ploeg die afreist naar de Olympische en Paralympische Spelen van Beijing. Olympisch zijn dat zo’n 25 sporters en paralympisch ongeveer zeven. Uiteraard bestaat TeamNL in Beijing straks uit shorttrackers en langebaanschaatsers, maar deze editie zijn we Olympisch gelukkig ook weer actief op de skipiste en met een kunstrijdster. En natuurlijk hebben we met Kimberley Bos een medaillekandidaat op het onderdeel skleleton”, heeft Marieke al voorpret.

Nuchter

“Mijn moeder knijpt soms in mijn arm om me te laten beseffen wat een fantastisch werk ik heb. Ik ben vrij nuchter, het is mijn baan. Maar natuurlijk was het super tof om afgelopen zomer als een van de weinige Nederlanders aanwezig te zijn op de Paralympics in Tokyo.”

WK voetbal

“Na mijn universitaire opleiding Geschiedenis volgde ik de master Media & Journalistiek en daarna nog de Postacademische Dagbladopleiding Journalistiek. Ik liep stage bij AD Sportwereld. Mijn eerste verslag was een kaatswedstrijd in Franeker. Later volgde het WK-voetbal in Brazilië en ook tennistoernooien als de US en Australian Open. Nee, helaas ik ben er zelf niet geweest. In een studio kijk je in Nederland naar de uitzending en bij een saaie pot tennis midden in de nacht valt het niet altijd mee om je ogen open te houden”, glimlacht Marieke (33).

Max Verstappen

En zo is het begonnen.

“Nou al eerder, bij ons thuis aan de Achterkade in Hoogblokland stond altijd de televisie op sport. We volgden werkelijk alles. Mijn eerste bezoek aan een sportwedstrijd was schaatsen in Thialf, met mijn moeder Meta.”

“Mijn vader Joop is gek van autosport, op mijn dertiende zaten we in Frankrijk naar een weergaloze Michael Schumacher te kijken. Ik was gelijk verknocht. Geweldig dat we met Max Verstappen nu de eerste wereldkampioen hebben. ‘Helaas’ kon ik de race in Zandvoort niet bijwonen, ik was in Tokyo bij de Paralympics. Supergaaf om bij zo’n groots sportevenement aanwezig te zijn. Ook een heel andere kant van de journalistiek. Tijdens de Olympische Spelen komt de pers vanzelf. Tijdens de Paralympische Spelen moet je juist zorgen dat de media geïnteresseerd raken. Want ook de paralympische sport biedt natuurlijk fantastische verhalen.”

Strateeg

Marieke is de communicatiemedewerker topsport voor met name de technisch directeuren, de sporters en de coaches van de sportbonden die aangesloten zijn bij NOC*NSF.

“Vanaf 1 januari word ik communicatiestrateeg voor de afdeling Topsport. Een heel mooie stap vooruit voor mij. In die rol denk ik mee over de communicatiestrategie rond bijvoorbeeld onze technisch directeur en de chefs de mission. In Tokyo was dat Pieter van den Hoogenband en voor de komende Winterspelen is dat Carl Verheijen voor de Olympische ploeg. Esther Vergeer is het tijdens beide Spelen voor paralympisch TeamNL. Ik heb geen invloed op de sportprestaties, maar het is wel heel gaaf om een klein radartje te zijn in zoiets groots als de Olympische en Paralympische Spelen.

Ze zucht.

“De start in Tokyo was moeizaam. De sportprestaties vielen de eerste dagen tegen, het aantal besmettingen liep op. Het was hard werken thuis in Lakerveld en overleggen met de mannen in Japan. De pers legde de focus op de vliegreis. Onterecht, want gedurende de lange reisdag kon veel gebeurd zijn. De kans op besmettingen was heel klein en toch was een aantal van onze sporters besmet met het coronavirus.”

Hosanna

In Nederland bekeken Marieke en haar collega’s alle ‘kritische’ talkshows en sportprogramma’s. “Toen ‘we’ op één dag maar liefst acht medailles wonnen, sloeg de negativiteit om en werd het hosanna.”

Marieke kan er achteraf om lachen. “Ook nu is het weer spannend, want corona is de wereld nog niet uit en ja, we gaan naar China. Een land dat ook politiek onder druk staat. Natuurlijk is het belangrijk om oog te hebben voor maatschappelijk debat. Maar de sporters zijn niet verantwoordelijk voor de keuze om de Spelen in China te organiseren. Zoals ook de voetballers er niet voor kiezen om het WK in Qatar te organiseren. Dat wordt door internationale sportorganisaties zo bepaald. Als je iemand ter verantwoording wil roepen, dan zijn dat de organisaties en niet de sporters. Die hebben de afgelopen jaren keihard gewerkt en willen presteren.”

Vakjury

Marieke zit duidelijk al in haar rol als strategisch denker van het NOC*NSF. “Afgelopen weken was ik toehoorder bij de vakjury voor het Sportgala. Onder leiding van Bas van der Goor werd er gediscussieerd tussen Ellen van Langen, Foppe de Haan en Maarten van der Weijden. In principe staan alle medaillewinners van de Spelen, WK’ s of EK ’s op een lijst. Helaas voor het tweede opeenvolgende jaar geen netwerkbijeenkomst, waarin alle sporters van Nederland elkaar kunnen ontmoeten.”