UCI-punten voor Christiaan van Rees

REGIO • De internationale cyclocross in Rucphen leverde Jan van Arckel-junior Christiaan van Rees zijn eerste vier UCI-punten op. Met een zevende plaats was de cyclocrosser uit Groot-Ammers de eerste Nederlander in het internationale veld.

Christiaan van Rees startte achteraan, maar wist zich op het snelle parcours goed naar voren te rijden. Door de felbegeerde punten schuift hij de volgende keer op in de startopstelling.

Nick Klijn uit Leerdam werd elfde, Thijs Wemmers uit Bleskensgraaf 35e, Tim van der Poel (Nieuwpoort) 51e en Jelmer Bassa (Hoogblokland) 52e.

Bij de nieuwelingen stonden er maar liefst 94 renners aan het vertrek. Rick Versloot (Hardinxveld) klasseerde zich als dertiende. Luuk Wolthuis (Hans) kwam als 49e over de meet en Tim Verwolf (Langerak) als 52e.