Christiaan van Rees dertigste in Essen

• Christiaan van Rees in actie tijdens de Ethiacross. (Foto: Privéfoto)

ESSEN/GROOT-AMMERS • Jan van Arckel-junior Christiaan van Rees uit Groot-Ammers is zaterdag dertigste geworden in de Ethiacross in Essen.

De Ethiacross staat de boek als een pittige UCI-veldrit.