Jan van Arckel-renners fietsen goed mee in internationaal gezelschap

REGIO • Jan van Arckel-renners Noël Luijten en Yanne Dorenbos hebben de afgelopen twee weekenden goede prestaties geleverd bij baanwedstrijden in Gent en Genève.

Van 16 tot en met 21 november waren Noël Luijten en Yanne Dorenbos het Nederlandse koppel in de U23 categorie tijdens de zesdaagse van Gent. Op de eerste dag kregen beide het gevoel dat ze mee konden strijden voor het podium.

Het Belgische koppel Pollefliet/Vandenbrande drukte hun stempel op de wedstrijden. Het was al snel duidelijk dat dit koppel niet gemakkelijk te verslaan was. Noël en Yanne streden om de plaatsen 2 tot en met 5.

De voorlaatste dag startte het koppel op de tweede plaats in het klassement. Ze probeerden de tweede plaats definitief naar zich toe te trekken. Helaas pakte een verkeerde manoeuvre van het Duitse koppel verkeerd uit en kwam Noël ten val. Hij probeerde direct terug in koers te gaan, maar zijn helm was gebroken en volgens de reglementen mag je dan niet meer deelnemen aan de gaande wedstijd. Yanne was in staat om alleen de wedstrijd zonder ronde verlies te beëindigen, maar er werden helaas punten verloren op de concurrentie.

Op de laatste dag was er nog zicht op een podiumplaats. Nadat er twee koppels een ronde wisten te pakken hadden Noël en Yanne nog kans op een derde plaats door een ronde te pakken op het Franse koppel. Met nog 30 ronden te gaan lukte het ze om een halve ronde te pakken. Helaas reed het Belgische koppel het gat weer dicht, waardoor ze werden ingelopen door het peloton. Dit zorgde ervoor dat ze geen plaats mochten nemen op het podium.

Een vierde plaats als debuterend koppel is echter absoluut een top prestatie in dit internationale gezelschap.

Vierdaagse van Genève

Noël Luijten en Yanne Dorenbos waren het volledig Nederlandse koppel tijdens de Vierdaagse van Genève. Naast Luijten/Dorenbos was de in Australië wonende Nederlander Ryan Schilt een koppel met de Zwitser Vizthum. Op het laatste moment werd Yoeri Havik als vierde Nederlander aan de startlijst toegevoegd. Havik, Europees kampioen op de koppelkoers, vormde een koppel met de afscheid nemende Zwitser Tristan Marquet. Het te kloppen koppel deze vierdaagse.

Op de eerste avond werden weinig punten gehaald maar nog belangrijker werden er geen ronden verloren. Het was wel duidelijk dat het niet alleen voor het debuterende koppel op het hoogste niveau Luijten/Dorenbos een zware wedstijd zou worden. De eerste avond werd afgesloten met een achtste plaats.

Op de tweede avond toonden de heren hun veerkracht. Ze wisten de afsluitende koppelkoers met een zesde plaats af te sluiten in dezelfde ronde als de winnaars. Op de derde avond was er strijd om de eerste vijf plaatsen en om de plaatsen zes tot en met acht. Deze avond werd afgesloten met een zevende plaats in het klassement.

Na een korte nachtrust hadden Luijten/Dorenbos een tactisch plan gesmeed om tijdens de ploegkoers toe te slaan. In de laatste wedstrijd wisten Havik/Marquet de eindoverwinning naar zich toe te trekken. Luijten/Dorenbos sprokkelden zoveel punten bij elkaar dat ze de vierdaagse van Geneve met een verdienstelijke zesde plaats konden afsluiten.

Buiten de normale onderdelen werden er ook nog drie UCI classe wedstrijden verreden. De puntenkoers werd gewonnen door Vitzthum en Havik eindigde op vier, Dorenbos op vijf. De scratch werd gewonnen door Dorenbos met Luijten als achtste.