Remises en schaakbeperkingen bij De Giessen en Linge

GIESSENBURG • Na eerdere coronabeperkingen werd de schaakclub De Giessen en Linge uit Giessenburg getroffen door het ‘horecabesluit’. Daardoor is het zalencentrum De Til opeens niet meer als speelruimte beschikbaar. De interne competitie van 23 november vond dan ook geen doorgang.

Voor het bekerduel tegen Hoogland (bij Amersfoort) werd een oplossing gevonden. Zij spelen namelijk in zaaltjes van een kerkelijk centrum zonder horeca. Dus trok het bekerteam op maandagavond 22 november vol goede moed naar Hoogland. Twee jaar geleden De Giessen en Linge een 4-0 nederlaag te slikken gekregen, dus het kon alleen maar beter gaan. Natuurlijk waren de tegenstanders favoriet, omdat ze een klasse hoger spelen, maar wie weet. Op bord 2 speelde Henk Boot een soliede partij, maar ook zijn sterke tegenstander maakte geen fouten. Remise dus. Aan bord 4 had Tony Else duidelijk zijn dag. Hij stond al heel mooi, maar toen hij met zijn torens de zwarte stelling kon binnendringen, was winst een feit.

Op bord 1 liet Jaco Vonk een kans op voordeel passeren. In een ingewikkelde stelling hielden beide spelers steeds minder materiaal over. Toen er uiteindelijk nog maar 2 koningen over waren, was het dus echt (reglementair!) remise. Hoewel Eddy Korevaar in het begin zeker niet slecht stond, raakte hij later een pion kwijt op de damevleugel. Wit zette daar zijn pionnen in beweging en die waren voor Eddy niet meer tegen te houden. Na deze mooie 2-2 uitslag moest er een beslissing worden geforceerd. Bij schaken kun je nu eenmaal geen penalty’s nemen, zoals in het voetbal, maar snelschaken zoals de reglementen voorschrijven heeft ook wel iets van een loterij. Daarin trokken onze tegenstanders het winnende lootje door ons met 3-1 te verslaan (alleen opnieuw winst voor Tony Else).

Landelijke competitie

Zaterdag trok het team in de landelijke competitie naar het verre Soerendonk onder Eindhoven. Na een remise van Jaco Vonk, werd het eerst punt gescoord door Eddy Korevaar met een vlotte overwinning. Louis Rutgers miste helaas een kans op groot voordeel, maar behaalde wel een solide remise. Helaas ging het even later mis bij Hans Karelse bij wie een mooie stelling door de vingers glipte. Ook bij Tony Else verliep de partij niet naar wens. Hij raakte enkele pionnen achter en kwam in een verloren toreneindspel terecht. Daarmee werd de 2-1 voorsprong in een 3-2 achterstand omgebogen. Het viel niet goed te zien hoe we deze wedstrijd nog konden redden. Weliswaar stond Tim Schakel wat beter, maar de stellingen van Tijmen Schakel en Henk Boot zagen er buitengewoon verdacht uit (dat wil zeggen: eigenlijk verloren).

Maar nadat de tegenstanders van Louis Rutgers en Hans Karelse misschien wat ‘teveel’ hadden gekregen, was het nu de beurt aan de Giessen en Linge om door vrouwe Fortuna te worden toegelachen. Eerst kon Tijmen Schakel de tegenstander verschalken met een mooie eindspelwending. Op straffe van verlies moest zijn tegenstander zelfs vluchten in eeuwig schaak. Hierna was het de beurt aan Tim Schakel. Zoals al veel vaker kreeg hij een toreneindspel op het bord en dat speelde hij veel beter dan zijn tegenstander. Door zijn overwinning kwam de stand op 3,5-3,5. Hoewel Henk Boot een stuk moest geven om een ver opgerukte zwarte pion af te stoppen, kon hij nog wel enkele zwarte pionnen onschadelijk maken. Toen zijn tegenstander dacht de vis eenvoudig op het droge te krijgen, spartelde Henk flink tegen en ontglipte hij. Na ruil van meerdere stukken, kon hij de overgang naar een theoretisch remise-eindspel afdwingen. Een zwaarbevochten 4-4 gelijkspel, waarmee het team in de top van de 4e klasse blijft meedoen.