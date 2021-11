Goede start zaalseizoen voor korfballers van Triade

NIEUWPOORT • Na een matige eerste helft van het veldseizoen mochten de korfballers van Triade 1 uit Nieuwpoort zaterdag starten aan haar zaalseizoen uit tegen Sperwers 1 in Rotterdam. Het werd uiteindelijk een eenvoudige 14-29 overwinning.

Het was gelijk een belangrijke wedstrijd voor de groenwitte formatie, want op papier is dit een tegenstander die Triade 1 onder zich zou moeten houden. Een compleet en fit Triade begon gretig aan de wedstrijd, maar het was Sperwers dat brutaal op een 4-2 voorsprong kwam. Triade zette een tandje bij en al snel bouwden de Nieuwpoortse korfballers aan een forse voorsprong. Bij rust was het 7-16.

Het begin van de tweede helft, waar Triade de laatste tijd scorend moeite mee heeft, was wederom voor de tegenpartij. Alleen liet Triade het dit keer niet te ver komen. Omschakelen en snel tot schot komen was het wapen en dat pakte goed uit.

Met een ruime voorsprong was er ruimte om te wisselen en zo mochten A junioren Bo Vierhoven en Femke Verhaar hun debuut maken in de hoofdmacht. Ook A-junioren Job Brokking en Lucas Vink mochten weer minuutjes mee pakken. De scheidsrechter floot af bij een 14-29 eindstand.