Dames Vedo knokken zich naar winst tegen OKK

HOORNAAR • De dames van volleybalvereniging Vedo’70 uit Hoornaar hebben zich in het afgelopen weekend naar de volle winst geknokt tegen OKK dames 3.

“Zoals het een goede dieselmotor betaamt, hadden we eventjes nodig om op gang te komen”, blikt speelster Annemiek de Leeuw terug. “Hoewel we vrijwel direct tegen een forse achterstand aankeken, en we ons tot drie keer toe terug in de set hebben moeten knokken, wisten we deze set toch met 24-26 naar ons toe te trekken.”

In de tweede set tapten de ploeg vanaf het eerste punt uit een ander vaatje. De persoonlijke fouten werden omgezet in mooie service-series en al vlug wist de tegenpartij niet meer hoe ze daarmee om moesten gaan. 11-25 was het gevolg en dat smaakte naar meer.

Ook de derde set werd er solide en energiek gespeeld en kwam de tegenpartij niet verder dan 14 punten.

De vierde set ging, mede vanwege het late tijdstip, moeizaam. Maar ook die werd gewonnen: 22-25.