Drie op een rij in wintercompetitie voor Matthias Hoogendoorn

• De renners in de A-klasse in actie op de Nieuwpoortse wallen. (Foto: Jan de Bruin)

NIEUWPOORT • In Nieuwpoort pakte Matthias Hoogendoorn zijn derde overwinning op rij in de wintercompetitie van RC Jan van Arckel. Maar hij moest er in de B-klasse tot het uiterste voor gaan.

De stadswallen vormden een prachtig decor voor de wedstrijd in Nieuwpoort, die ondanks het droge parcours pittig was.

In de A-klasse hielden Lennart van Houwelingen en Wim de Bruin het tot op de streep spannend. Klassementsleider De Bruin trok aan het langste eind.

Uitslag A-klasse: 1. Wim de Bruin (Hardinxveld) 2. Lennart van Houwelingen (Hardinxveld) 3. Kelvin van den Dool (Hoogblokland).

Matthias Hoogendoorn leek met twee overwinningen onbedreigd het klassement aan te voeren, maar kreeg het in de B-klasse het zwaar te verduren. In de laatste ronde moest Hoogendoorn tot het uiterste gaan voor een zwaarbevochten derde overwinning op rij.

Uitslag B-klasse: 1. Matthias Hoogendoorn (Groot-Ammers) 2. Manoah de Groot (Nolenaarsgraaf) 3. Adriaan Brandwijk (Molenaarsgraaf).

Mooi verjaardagscadeau

In de B-klasse Masters bleek sterke Ron Timmer bleek ook zijn zwakke momenten te hebben. Bert Pesselse profiteerde optimaal, mede daar Rien van der Dussen in de laatste ronde ongelukkig in aanraking kwam met een achterblijver. Pesselse zegevierde op zijn zestigste verjaardag.

Uitslag B-Masters: 1. Bert Pesselse (Giessenburg) 2. Rien van der Dussen (Meerkerk) 3. Ron Timmer (Schelluinen).

Ook bij de dames een andere uitslag dan de twee vorige keren. Op het snelle parcours was Dieke van Wilgen de sterkste. Elena Poppelaars handhaafde zich als tweede en behoudt de leiding in het klassement.

Uitslag C-klasse: 1. Dieke van Wilgen (Arkel) 2. Elena Poppelaars (Sleeuwijk) 3. Geerie de Bruin (Hardinxveld).

D-klasse jongens: 1. Robin van Bruggen (Ridderkerk) 2. Tim Verwolf 3. Jurgen den Harden (Maassluis).

D-klasse meisjes: 1. Jiska Verspuij (Noordeloos).

E-klasse jongens: 1. Andreas van de Streek (Ottoland).

E-klasse meisjes: 1. Isis Versluis (Meerkerk).

F-klasse jongens: 1. Erik Bikker (Rotterdam) 2. Niek Wolthuis (Hank) 3. Max van Kolfschoten (Giessenburg).

F-klasse meisjes: 1. Marit Elgersma (Waspik) 2. Lara Koornstra (Naaldwijk) 3. Agnes Koorevaar (Ottoland).

G-klasse jongens: 1. Thijs van der Worm (Poeldijk) 2. Jeftha Schild (Hardinxveld) 3. Senna de Nooijer (Oosterhout).

G-klasse meisjes: 1. Zoë van Waardenburg 2. Saar van Doesburg (Giessenburg) 3. Anouk Elgersma (Waspik).

De volgende wedstrijd is, als de coronamaatregelen het toestaan, zaterdag 18 december in Hoornaar.

De volledige uitslagenlijst en klassementen zijn te bekijken op: www.janvanarckel.nl/wintercompetitie