SNA wint belangrijke wedstrijd van Volley Meerkerk

MEERKERK/BLESKENSGRAAF • Voor de hoofdmacht van SNA is er een cruciale fase in de competitie aangebroken. Met de koppositie in handen staan de laatste wedstrijden van de eerste seizoenshelft voor de deur.

Er waren nog vier wedstrijden te gaan met hierin de huidige nummer 2 en potentiële nummer 2 (minder wedstrijden gespeeld) van de ranglijst als tegenstander in de laatste partijen. Deze zaterdag was Meerkerk de bestemming, waar het derde damesteam van de vereniging aan de andere zijde van het net stond.

SNA startte gretig en ging als duidelijk bovenliggende partij de wedstrijd in, niet van plan een punt weg te geven. In de derde set haperde het even en stond er een achterstand van 7-13 op het scorebord. Een wissel pakte gunstig uit en een service-serie zorgde er ruim op tijd voor dat de gasten weer op scherp stonden. Dit betekende een duidelijke uitslag met strakke setstanden. Via 14-25, 13-25, 16-25 en 13-25 werd het 0-4 en gingen hiermee de volle vijf punten mee naar Bleskensgraaf.

Komende vrijdag staat de nummer 9 van de ranglijst, Voleco dames 3, op het programma.