Drukke schaakweken voor De Giessen en Linge

GIESSENBURG • De afgelopen weken is er wat afgeschaakt bij De Giessen en Linge uit Giessenburg. Op 2 november werd door de top van de club een KNSB-bekerwedstrijd gespeeld tegen het beresterke Stukkenjagers uit Tilburg, die normaal spelen op de grens van de 1e en Meesterklasse van de KNSB. Op voorhand een ongelijke strijd, zeker toen bleek dat zij niets aan het toeval wilden overlaten en op volle oorlogssterkte De Til betraden. Jaco Vonk, Tim Schakel, Eddy Korevaar en Henry Houweling dolven allen het onderspit, een 4-0 nederlaag dus.

In de interne competitie won Louis Rutgers van Bram Capelle en werd Hans Karelse afgetroefd door Ernst Delwel. Alle negen wedstrijden eindigden in een beslissing, aan remises werd deze avond niet gedaan.

Op donderdag 4 november trok het eerste SOS-team naar Hilversum. Na een vlotte 3-0 voorsprong door overtuigende overwinningen van André van Wingerden, Henk Boot en Tijmen Schakel stokte de productie. Bij Hans Karelse glipte een mooie stelling door de vingers en ook Tony Else moest na enkele minder gelukkige zetten initiatief en uiteindelijk de winst aan de tegenstander laten. Jaco Vonk kon tegen een taaie en sterke tegenstander geen gaatjes vinden en moest in remise berusten. De twee laatste partijen van Louis Rutgers en Jeroen Brandsma eindigden na redelijk bloedstollende avonturen beide in remise. Al met al een nipte, wel verdiende, maar niet ongelukkige overwinning, waarin het team in de top blijft meedoen.

De schakers van De Giessen en Linge konden hierna op zaterdag gelijk weer aan de slag, nu in de KNSB. Het sterke De Raadsheer werd met volle energie bestreden en ook nu was er flitsende start met vlotte overwinningen van Henk Boot en Jaco Vonk, waarna Louis Rutgers en Tijmen Schakel een soliede remise toevoegden aan de score. Later aangevuld met nog een vol punt van Tony Else werd de score opgevoerd tot 4-1 en vervolgens bracht Eddy Korevaar het beslissende halfje binnen. De overwinning kreeg nog extra cachet door een remise van Tim Schakel en een remise van de debuterende jeugdspeler Robin Tenhunen, een mooie 5,5-2,5 winst.

Op 9 november kon het 2e SOS-team tegen De Rode Loper 4 uit Utrecht dit tempo niet volgen. Het werd een kansloze 5-1 nederlaag en slechts John Dessens en Bert van Geldere hielden hun partij. Henry Houweling en Eddy Korevaar maakten het elkaar niet makkelijk. Het was een taai gevecht waarin uiteindelijk een eindspel werd bereikt, waarin Henry een paardenpaar en Eddy het loperpaar had. Uiteindelijk trok Henry aan het langste eind.

Een ander interessante partij was die tussen Henk Boot en André van Wingerden André speelde actief, maar kreeg daarvoor wel een gat in zijn stelling. Henk probeerde te profiteren, kwam ook erg goed te staan, maar miste op de 20e zet een winnende voortzetting, omdat hij een tussenzet van André over het hoofd zag. Toen André een stuk dacht te winnen had Henk nog een resource. André miste de ontsnapping naar remise door zetherhaling en de wedstrijd kantelde weer in Henks’ voordeel. André had geen zin in een tamelijk kansloos eindspel en gaf op.

Ernst Delwel speelde tegen Sebastiaan Visser en kreeg een mooi paard in het centrum. Hij dacht met een loperoffer de zwarte koning te overmeesteren. Maar Sebastiaan verdedigde zich goed en door de nog onderontwikkelde damevleugel kreeg Ernst gebrek aan verse troepen aan het front. Dat brak hem op en Sebastiaan won. Christiaan Boudewijn gunde Hans Karelse een fors ruimteoverwicht in het centrum. Na enige schermutselingen won Hans een paard en kon hij even later een mataanval opzetten. De andere winnaars in deze ronde waren Bert van Hees, Jan Post en Gerard de Gans.

De kop van de ranglijst wordt op dit moment gevormd door Jaco Vonk, gevolgd door Tony Else en Henry Houweling.