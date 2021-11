Volley Meerkerk dames 1 thuis onderuit

MEERKERK • Het eerste damesteam van Volley Meerkerk heeft zaterdag 13 november de thuiswedstrijd tegen Stravoc met 1-3 verloren.

Na een goed begin gaf Volley Meerkerk de voorsprong onnodig weg. Er werden fouten gemaakt en de ploeg had pech bij beslissingen van de scheidsrechter. Het werd na een spannende strijd 27-29 voor Stravoc.

De tweede set ging tot 19-19 gelijk op, maar daarna regende het fouten aan Meerkerkse zijde, waardoor Stravoc met 19-25 won. In de derde set had Volley kort de leiding, maar het aanvalsspel van Stravoc was goed verzorgd. Het werd 22-15 voor de bezoekers.

Pas in de vierde set ging het beter draaien bij Volley Meerkerk: 25-16.