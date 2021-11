Nieuwlandse dammers winnen in nationale competitie

NIEUWLAND • In de nationale competitie ontving de Nieuwlandse Dam Vereniging NDV het combinatieteam van Waarddammers-DEZ en wist hun koppositie te behouden door deze wedstrijd te winnen.

Anton Jansen bracht NDV al vroeg op voorsprong. Peter Heikoop moest zich tevreden stellen met remise. Pelle Sterk breidde door winst de voorsprong uit, na een remise van Albert van de Berg en Eim Buyserd wist Joop Kwakernaak de overwinning veilig te stellen door zijn partij te winnen. Albert van der Berg. Jan Alting en Wim ’t Lam wisten niet verder te komen dan remise. Dus werd de einstand 11-5 voor NDV.

In de competitie voor district ZHZ ontving NDV het sterke Hardinxveld 2, dat met een zeer sterk team met spelers kwam die een veel hogere rating hadden en nationaal spelen en kregen een grote nederlaag te slikken. Een white wash, zoals in de dartssport gezegd wordt, hing in de lucht. Dit werd echter voorkomen door Jan van Haarlem en Cees J. de Jong, die hun tegenstander in bedwang hielden door remise te spelen. Wim ‘t Lam, Eim Buyserd, Ko Heikoop en Peter Heikoop moesten hun tegenstanders feliciteren. Zo werd het een 10-2 nederlaag.

Ook voor de onderlinge competitie werden nog wedstrijden gespeeld hierin behield Albert van der Berg deze vast door Aart de Gans te verslaan. De wisselvallige speler Jan Alting moest een nederlaag slikken tegen Ton van Beuzekom. Arie de Ruiter won van Jan Willem van Kekem en Harry Kramer versloeg Jan Joost de Jong.