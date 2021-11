Cor Schot beste visser van de Alverput

GIESSENBURG • De vissers van HSV De Alver uit Giessenburg hebben de eerste kerstwedstrijd gevist in de Alverput. Dit was de eerste van een serie van drie wedstrijden. Er waren zestien deelnemers. De beste visser van deze zaterdagmorgen was Cor Schot, hij wist iedereen te overtreffen met 3340 gram.

Tweede plaats voor A. Nieuwendorp met 2810 gram en C. Ambachtsheer werd derde met 2440 gram.

Komende week is de Sinterklaaswedstrijd, die gevist wordt in het Merwedekanaal te Arkel.