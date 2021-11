Volleybaldames Vedo winnen met 4-0 van WIK4

HOORNAAR • Het eerste damesteam van volleybalvereniging Vedo uit Hoornaar heeft in de afgelopen week met 4-0 gewonnen van WIK4.

In eerste instantie blies WIK het thuisteam bijna omver. Niet eens persé vanwege het niveau op volleybalgebied, maar vooral vanwege het aantal decibel dat het team kon produceren door te roepen en te zingen. Toen de Hoornaarse dames hieraan gewend waren, kwamen ze beter in hun spel. De servicedruk was goed. Dat mocht ook wel, want daar hadden ze in de afgelopen week extra op getraind. Zelfs de jonge supporters, die af en toe het veld in probeerden te rennen omdat ze naar hun moeders wilden, konden Vedo niet meer uit hun spel halen. De eerste set werd gewonnen met 25-20.

Ondanks mooie complimenten van de coach over de goede servicedruk verdwenen er in de tweede set aardig wat ballen in het net. Ook werd er (aan beide kanten van het veld) veel gerommeld. Annemiek wist een mooie serviceserie neer te zetten, waardoor de winst uiteindelijk toch aan de kant van Vedo viel. De eindstand was 25-22.

In de derde set kwamen de Vedo-dames pas echt goed op gang. Deze set verliep heel vlot. Mede dankzij een mooie serviceserie van Manon, waardoor de rest van het team vrij weinig meer in hoefde te brengen in de wedstrijd, werd er gewonnen met 25-9.

In de vierde set begon WIK weer met een voorsprong, maar Vedo kwam goed terug. Via 25-16 werd het een 4-0 winst voor Vedo.