Red Dream tweede, Simply Green negende op NK in Assen

• Red Dream tijdens een wedstrijd in 2019 in Hoogblokland.

ASSEN • De Alblasserwaardse Tractor Pulling Team’s Simply Green uit Molenaarsgraaf en Red Dream uit Bleskensgraaf hebben wisselende resultaten behaald op het NK indoor in Assen. In de 4,5 ton SuperSport klasse werd Simply Green teleurstellend negende. Red Dream deed het met een mooie tweede plaats beduidend beter.

Marien den Besten was chauffeur op de Simply Green en Laurens van Vuuren reed op de Red Dream op het NK in Assen.

Simply Green had geen grip op deze baan met de Puller banden, terwijl Red Dream dat wel had door hun andere type band, met meer profiel. Dat leverde hun een P2 op.

Er waren op zaterdag 6 november in de 4,5 Ton SuperSport Klasse elf deelnemers aanwezig. Door vier tractoren werd er een finale gereden. In de finale was de beste afstand voor Secret of the Valley met 102,85. De tweede plaats was voor Red Dream met 99,01. Derde werd Van Stappust met 98,42.

De afstand van Simply Green was 89,23 in de eerste kwalificatierun.

Dit was de laatste wedstrijd van Simply Green en Red Dream in dit kalenderjaar.