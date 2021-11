Overtuigende winst Lekpongers

AMEIDE • Opnieuw wist Erik Mulckhuyse zijn beide enkelspelen overtuigend te winnen bij de tafeltennissers van de Lekpongers in Ameide. Willem Veenvliet won er één en samen trokken ze in een spannende vijfsetter het dubbelspel over de streep.

Met dus 4 punten tegen 1 voor Gorkum wonnen de Ameidenaren. Ze staan daardoor nu met Gorkum gedeeld tweede in de competitie.