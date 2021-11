Adri Nieuwendorp wint viswedstrijd bij ASV De Alver.

GIESSENBURG • De vissers van HSV De Alver hebben de laatste competitiewedstrijd gevist in het Merwedekanaal nabij de Bazelbrug. Dertien vissers waren aanwezig. Er werd heel weinig gevangen. Adri Nieuwendorp won met 780 gram aan gevangen vis.

De tweede plaats ging weer naar Jannie van Dijk met 720 gram en derde werd J.W. Buijk met 600 gram.

Volgende week is de eerste Kerstwedstrijd ,die gevist wordt in de Alverput. Dit is een serie van drie wedstrijden.