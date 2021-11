Wim de Bruin zegeviert tijdens Wintercompetitie in Giessenburg

GIESSENBURG • Wim de Bruin uit Hardinxveld-Giessendam heeft op zaterdag 6 november de A-klasse (Licentiehouders) gewonnen tijdens de Wintercompetitie in Giessenburg.

Tweede werd Bram Tiesters, de winnaar van Noordeloos, die de wintercompetitie serieus aanpakt. Vanaf zijn woonplaats in het Belgische Maaseik kwam hij al een dag van tevoren met de camper naar Giessenburg. Zo kon hij alvast het parcours verkennen en hoefde hij op de dag van de wedstrijd niet te reizen. Dat betekende echter niet dat hij zo maar even de wedstrijd kwam winnen, daar dacht de concurrentie anders over.

Na een felle start van Jesse Bikker en Rick Versloot ontstond al snel een kopgroep met Wim de Bruin, Bram Tiesters en de uit Oostenrijk teruggekeerde Kjell Roerbag. Daar kort achter streden onder meer Ruben Nederveen, Sten Hopstaken en Bart van den Berg, die de grootste moeite had de jonge Thijs Wemmers van het lijf te houden. Vooraan was het stuivertje wisselen tussen de koplopers, maar tegen het einde toonde de ervaren Wim de Bruin zich de sterkste. Bram Tiesters werd tweede en Kjell Roerbag uit Vuren werd derde.

B-klasse

In de B-klasse (Recreanten tot 45 jaar) heeft Matthias Hoogendoorn de smaak te pakken. Voor de tweede keer reed hij naar de overwinning, met deze keer Evan Terlouw en Sonny Ruitenberg als tweede en derde. Na twee overwinningen is de eindwinst nog lang niet binnen. In deze grote groep zitten nog genoeg kanshebbers die vroeg of laat hun slag zullen slaan.

B-Masters

Ook bij de B-Masters (Recreanten 45+) zijn steeds meer deelnemers. Maar liefst 101 ‘oude krijgers’ stonden aan de start. Al snel ontstond een kopgroep van drie met Rien van der Dussen, Ard Rietveld en Ron Timmer. Deze laatste wilde revanche op vorige week, maar het lukte pas in de laatste ronde om het verschil te maken. Rien van der Dussen moest met een derde plaats zijn leiderstrui afstaan aan Ron Timmer. Bert Pesselse toonde zijn goede vorm met een vierde plaats en we verwachten hem binnenkort op het podium.

C-klasse (Dames)

Met veel lokale deelnemers stonden 24 dames aan de start in de C-klasse. Dit veranderde niet veel aan het wedstrijdverloop, want het publiek zag dezelfde uitslag als vorige week. Elena Poppelaars is momenteel een maatje te groot voor Dieke van Wilgen en Noa Stolk. Geerie de Bruin en Larissa Mesker eindigden opnieuw als vierde en vijfde. Het is afwachten hoe zich dit verder ontwikkelt.

G-klasse (Jeugd 6-8 jaar)

Het is altijd weer een genot om deze kinderen op hun kleine fietsjes door het veld te zien wroeten. Sommigen al echt serieus in een mooi wielerpak en op een echte mountainbike, anderen op hun gewone fiets en met kaplaarzen aan. Allemaal geen probleem, het gaat om het plezier en dat straalde er aan alle kanten vanaf. Op de hoge steigerbrug was voldoende bemanning om de kinderen naar boven te helpen en ook bij de afdaling werd de nodige voorzichtigheid betracht. Bij de jongens reed Zeb Mesker (Meerkerk) naar zijn eerste overwinning en Zoë van Waardenburg (Rhoon) won bij de meisjes voor de tweede keer.

F-klasse (Jeugd 9-10 jaar)

Rotterdammer Erik Bikker is Nederlands kampioen in zijn klasse. Geen wonder dat hij hier ook favoriet is, maar hij moet zich toch flink inspannen om thuisrijder Max van Kolfschoten van het lijf te houden. De Jan van Arckel renners Niek Wolthuis (Hank) en Myliam Kapel (Nieuwendijk) zitten ook op het vinkentouw, dus de competitie is nog lang niet beslist. Bij de meisjes won Marit Elgersma (Waspik) voor de tweede keer en Agnes Joorevaar (Ottoland) werd opnieuw derde.

E-klasse (Jeugd 11-12 jaar)

In deze categorie timmert Ottolander Andreas van de Streek flink aan de weg. Hij reed voor de tweede keer naar winst bij de jongens en bleef deze keer ook Isis Versluijs (Meerkerk) voor die in haar rood-wit-blauwe kampioenentrui eerste werd bij de meisjes. Finn Stolk (Nieuwendijk) reed dapper naar plaats twee en bij de meisjes eindigde Imke van Houwelingen (Hardinxveld) als derde.

D-klasse (Jeugd 13-14 jaar)

Deze tieners rijden bijna als volwassenen en maken er al een echte wedstrijd van. Het ging bij de jongens van begin tot eind tussen drie koplopers, Tim Verwolf (Langerak-ZH), Luuk v.d. Biggelaar (Tilburg) en Darian Groeneveld (Rijswijk). Mooi om te zien hoe de handige Darian de andere twee te slim af was. Uitslag: 1. Darian Groeneveld (Rijswijk) 2. Luuk v.d. Biggelaar (Tilburg) 3. Tim Verwolf (Langerak).

Bij de meisjes won Jiska Verspuy (Noordeloos) voor Britt van Stigt (Giessen).

Volgende wedstrijd is op 20 november in Nieuwpoort.