Heren Volley Meerkerk verliezen van Vollido

MEERKERK • Nummer twee in de competitie, Vollido uit Hendrik-Ido-Ambacht, bleek vrijdag met 3-1 te sterk voor het eerste herenteam van Volley Meerkerk.

De Meerkerkse volleyballers begonnen gretig aan de eerste set, maar lieten het na om de eerste echte kans te verzilveren. Met 26-24 kwam de thuisploeg goed weg in de eerste set. De tweede set was een herhaling van zetten, maar Vollido wist hierbij wat eerder een gat te slaan door de servicedruk vroeg op te voeren.

Met name passend en blokkerend was het voor Volley Meerkerk soms een beetje zoeken naar wat wijsheid was, wat leidde tot het verlies van de eerste twee sets. Er werd overgestapt naar een iets andere manier van passen. Passend lag het daardoor wat stabieler en er werd door de Meerkerkers ook veelvuldig gescoord op het midden.

Buitenkant

Het blok van de thuisploeg werd uit elkaar gedreven en alle aanvallers wisten hier goed gebruik van te maken. Met name de aanval rechtdoor van Thijs Brakband en Wim Bouter op de buitenkant slaagde veelvuldig.

Helaas lukte het niet om door te drukken. Volley Meerkerk verloot uiteindelijk de laatste 25-10, wat de einduitslag op 3-1 verlies bracht. Zaterdag 13 november staat de thuiswedstrijd tegen WIK op het programma.