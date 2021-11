Tafeltennissers MTTV wisselen na overwinning stuivertje met VCS

MEERKERK • MTTV boekte vrijdagavond in sporthal De Linde te Meerkerk een 8-2 overwinning op VCS uit Werkendam.

De Meerkerkse tafeltennissers die aantraden met Johnny Barten, Gerard van Buuren en Jeroen Peek waren in goede vorm. VCS had gelouterde spelers in de gelederen, maar had moeite zich staande te houden.

De punten kwamen dit keer binnen via Barten (3x), Van Buuren (2x), Peek (2x) en het dubbel bestaande uit Barten en Peek. MTTV staat nu op de derde plaats in de ranglijst met twee punten voorsprong op VCS (vierde).