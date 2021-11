Volleybaldames Vedo winnen ‘rommelpotje’ van Sliedrecht

HOORNAAR • Met 10-3 won het eerste damesteam van volleybalvereniging Vedo uit Hoornaar afgelopen weekend van Sliedrecht.

Overall was de wedstrijd wel te bestempelen als een rommelpotje. Voor de wedstrijd begon het al. Tijdens het inslaan kregen de dames de bal niet over het net. Bij het nameten bleek het vijf centimeter te hoog te hangen. Het gebrek aan oefenen speelde Vedo in de wedstrijd wel parten. De servicedruk was onder de maat.

Desondanks ging de eerste set heel gemakkelijk naar de Hoornaar: 17-25. Sliedrecht groeide echter in de wedstrijd. De tweede set ging ook goed, maar er kwam al wat meer tegenstand. Eindstand: 19-25.

Setpoints

De derde set ging een stuk minder. Op een gegeven moment stond Vedo zes punten achter, maar de achterstand kon weer worden ingelopen. Meerdere setpoints konden niet verzilverd worden, waarna Sliedrecht nipt de set won met 30-28. In de vierde set wisten de Hoornaarse dames toch de overwinning binnen te halen met 21-25.