Jurgen Janssen stijgt met stip bij De Lukkie Klos in Wijngaarden

WIJNGAARDEN • In de biljartcompetitie van De Lukkie Klos in Wijngaarden was Jurgen Janssen afgelopen week verrassend sterk op dreef.

Janssen begon met een serie van elf caramboles en won uiteindelijk met 16-10 van Eric van de Graaf. Hij staat nu tweede. Koploper Herwin den Hartog maakte geen fout en won gedegen met 10-5 van Cees van Graaf.