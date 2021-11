Dames Volley Meerkerk boeken overtuigende 0-4 zege

MEERKERK • Het eerste damesteam van Volley Meerkerk boekte zaterdag een 0-4 overwinning, uit tegen Inter Rijswijk.



In de eerste set zorgde Volley Meerkerk snel voor een voorsprong die steeds verder uit liep. De voorsprong van 9-16 was nodig, want de dames kregen een aantal harde services van de tegenpartij niet onder controle. Zo werd het zomaar weer 23-23.

Trainer Michel nam een tactische time-out. Dat had effect. Na deze time-out serveerde de speelster van Inter Rijswijk fout. Het eerste setpoint scoorde Volley Meerkerk meteen daarna en daarmee was de eerste setwinst binnen.



Spannend

In de tweede set maakten de Meerkerkse volleybalsters het niet zo spannend. Ze scoorden meerdere omloopballen en Inter Rijswijk gaf de ruimte om via de buitenkanten in de rechtdoor te scoren. De tweede set werd gewonnen met 19-25.



Ook in de derde set bleef Volley Meerkerk in het eigen systeem spelen en dat resulteerde in een 20-25 setwinst. Een lijn die in de vierde set werd doorgezet; verdedigend bleven de Meerkerkse dames voor elke bal gaan: 19-25. Zaterdag 13 november speelt Volley Meerkerk thuis in De Linde om 17:45 uur tegen Stravoc.