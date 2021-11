Klipperstars Heren 1 blijft ongeslagen

NIEUW-LEKKERLAND • Het eerste herenteam van basketbalclub Klipperstars uit Nieuw-Lekkerland won afgelopen weekend met 70-66 van Punch uit Delft.

Voorafgaand aan het duel werden de nieuwe tenues gepresenteerd die gesponsord zijn door Jaleco Totaal Projectafbouw.

Punch had tot nog toe maar één wedstrijd gewonnen, maar had de drie wedstrijden die in een nederlaag eindigden met miniem verschil verloren. Klipperstars was dan ook gewaarschuwd om niet de tegenstander te onderschatten.

Waar het de laatste weken aan schortte bij de Lekkerlanders was een scherpe start. Deze keer begon Klipperstars juist messcherp aan het duel. Een 9-0 voorsprong werd gecreëerd met sterk werk onder de basket en een mooie driepunter. De voorsprong van negen punten bleef ongeveer tot het einde van het eerste kwart intact: 25-17.

Spelbeeld

Het tweede kwart was vrijwel hetzelfde spelbeeld als het eerste. Klipperstars viel goed aan en wilde langzaam aan de voorsprong verder uit breiden. Punch bleek echter een waardige tegenstander; Klipperstars had ook regelmatig moeite met de manier van verdedigen van Punch. Ruststand 37-28.

Na de rust was er tot aan het begin van het vierde kwart eigenlijk geen vuiltje aan de lucht voor Klipperstars. De voorsprong bleef continu schommelen tussen de acht en dertien punten en de wedstrijd leek gemakkelijk te worden uitgespeeld. Tot aan de laatste minuten van de wedstrijd.

Dichterbij

Punch kwam langzaam aan dichterbij en had zelfs kansen om op gelijke hoogte te komen. Klipperstars bleef moeite houden met de manier van verdedigen van Punch en kwam zelf vrijwel niet meer tot scoren in de laatste minuten. Met nog ongeveer een minuut op de klok was de voorsprong geslonken tot maar één punt.

De spanning steeg in Sporthal de Klipper en de vraag was of de Lekkerlanders de winst er nog uit wisten te slepen. Dion Flach wist met een goede actie naar de basket een fout mee te krijgen en mocht twee vrije worpen nemen. Hij scoorde er hier van één en breidde daarmee de voorsprong uit naar twee punten.

Koelbloedig

De daaropvolgende aanval wist Punch niet te scoren en moest daarom wederom een fout maken. Richard van Krimpen was koelbloedig, benutte allebei deze buitenkansjes en gooide daarmee de wedstrijd in het slot: 70-66. Topscorers: Richard van Krimpen 14 punten en Sem Janse 13 punten.

Met deze overwinning gaat Klipperstars naar een zesde overwinning van het seizoen en nog nul verliespartijen. Deze week reist Klipperstars af naar Leiden voor de confrontatie met de nummer twee van de competitie, LUSV.