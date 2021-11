VVAC VR1 met de schrik vrij

BRAKEL • VVAC VR1 had het moeilijk in Brakel. Daar leek het overigens lange tijd niet op, want de groenwitten leidden bij rust al met 0-3 dankzij goals van Marlies Terlouw, Danielle de Ruijter en Nienke van Elk.

Vijf minuten na rust zorgde BZC’14 voor het eerste tegendoelpunt van VVAC in de competitie. Nadat een glaszuiver doelpunt van Marlies Terlouw om onbekende reden werd afgekeurd, viel aan de andere kant ook nog de 2-3.

BZC’14 probeerde het nog en VVAC bleef kansen missen, maar de 2-3 bleef staan.