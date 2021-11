Belgische verrassing in Noordeloos

noordeloos • Voor het eerst sinds 1 februari 2020 werd er zaterdag in Noordeloos weer een wedstrijd voor de Jan van Arckel-wintercompetitie (MTB/cyclocross) gereden. En hoe! Het grasland en de greppels veranderden door de overvloedige regen in een modderbaan.

In de A-klasse ging de zege naar België. De pas 15-jarige Bram Tiesters uit Maaseik, talent uit het Cube Bassa Biking Team, wist Wim de Bruin (Hardinxveld) en Jesse Bikker (Hoogblokland) achter zich te houden.

Met 84 renners aan de start was de B-klasse de grootste groep. Voor de recreanten werden enkele risicovolle hindernissen afgesloten, maar alsnog waren er spectaculaire duikelingen in de modder. Matthuis Hoogendoorn (Groot-Ammers) pakte de zege, voor Wouter de Bruin (Giessenburg) en Pieter van der Sluijs (Werkendam).

Bij de B-Masters (Recreanten 45+) was de belangstelling met 72 deelnemers eveneens niet gering. Ron Timmer (Schelluinen) moest ditmaal zijn meerdere erkennen in Rien van der Dussen (Hoornaar). Het brons was voor Ard Rietveld.

Eerstejaars nieuwelinge Elena Poppelaars gaf bij de dames meteen haar visitekaartje af. De behendige Sleeuwijkse bleef Dieke van Wilgen (Arkel) en Noa Stolk (Nieuwendijk) voor.

G-klasse jongens: 1. Lars Bikker (Rotterdam) 2. Sven Mastenboek (Rijswijk) 3. Mats de Gelder (Dordrecht).

G-klasse meisjes: 1. Zoë van Waardenburg (Rhoon) 2. Anouk Elgersma (Waspik) 3. Saar van Doesburg (Giessenburg).

F-klasse jongens: 1. Erik Bikker (Rotterdam) 2. Max van Kolfschoten (Giessenburg) 3. Myliam Kapel (Nieuwendijk).

F-klasse meisjes: 1. Marit Elgersma (Waspik) 2. Lara Koornstra (Rijswijk) 3. Agnes Korevaar (Ottoland).

E-klasse jongens: 1. Andreas van de Streek (Ottoland) 2. Xavier van Geldrop (Rotterdam) 3. Finn Stolk (Nieuwendijk).

E-klasse meisjes: 1. Isis Versluis (Meerkerk) 2. Imke van Houwelingen (Hardinxveld) 3. Marilène v.d. Graaf (Groot-Ammers).

D-klasse jongens: 1. Darian Groeneveld (Rijswijk) 2. Luuk v.d. Biggelaar (Tilburg) 3. Tim Verwolf (Langerak).

D-klasse meisjes: 1. Jiska Verspuij (Noordeloos) 2. Britt van Stigt (Giessen).

De volgende wedstrijd is zaterdag 6 november in Giessenburg.