Derbywinst Vedo’70

AMEIDE • De vrouwenhoofdmacht van Vedo’70 heeft de derby tegen het gemiddeld veel jongere AVVA gemakkelijk gewonnen.

Alleen in de eerste set liep het niet naar wens, maar een 12-17 achterstand werd alsnog omgebogen in 25-23 setwinst. Daarna was er geen vuiltje meer aan de lucht en dus vertrokken de Hoornaarse volleybalsters met een vijfpunter uit Ameide: 25-12, 25-17 en 25-18.