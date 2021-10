Winst VC WIK en Volley Meerkerk’95

GROOT-AMMERS/MEERKERK • De mannenhoofdmacht van VC WIK en de vrouwenploeg van Volley Meerkerk’95 kwamen afgelopen weekend tot winst. Voor de Groot-Ammerse volleyballers betekende het alweer de derde zege op rij.

VC WIK kon tegenstander Donki Sjot 2 de eerste set net niet afhandig maken: 29-31. Daarna sloeg de balans echter door in Ammers’ voordeel. WIK toonde zich veerkrachtig en walste, mede door het verdedigende werk van Henk den Boer en de aanvallende kracht van Ruben Ottevanger, in de vierde set zelfs over Donki Sjot heen: 25-21, 25-23, 25-8 (3-1).

Volley Meerkerk’95 maakte Merkala Zaanstad een kopje kleiner. De thuisclub had veel servicekracht, waardoor het eigenlijk nooit spannend was. De geelzwarten konden dan ook een 4-0 overwinning bijschrijven: 25-10, 25-18, 25-18 en nogmaals 25-18.