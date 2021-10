Wintercompetitie RC Jan van Arckel gaat 30 oktober van start

REGIO • De RC Jan van Arckel-wintercompetitie voor mountainbikers en veldrijders gaat zaterdag 30 oktober van start. Er is al een tijdrit verreden om de startposities in de eerste wedstrijd te bepalen, waaraan bijna 200 renners hebben deelgenomen.

De wintercompetitie bestaat uit acht wedstrijden op locaties in de Alblasserwaard: 30 oktober in Noordeloos, 6 november in Giessenburg, 20 november in Nieuwpoort, 4 december in Giessen-Oudekerk, 18 december in Hoornaar, 8 januari in Groot-Ammers, 22 januari in Goudriaan en 5 februari de finale in Arkel.

Acht categorieën

Er wordt gekoerst in acht categorieën, variërend van licentiehouders tot recreanten en van dames tot een viertal jeugdklassen. De eerste start is telkens om 11:00 uur, de laatste (B-klasse Masters) om 15:00 uur.