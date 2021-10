Tony Else redt het niet in tijdnood

GIESSENBURG • Het topduel tussen Tony Else en Eddy Korevaar in de vierde ronde van de schaakcompetitie van Giessen en Linge was meteen ook de langste partij van de avond. Uiteindelijk raakt Else -die beter stond- in gierende tijdnood en ging hij zelfs door zijn vlag.

Voor André van Wingerden was er na een ongelukkige paardzet tegen Jaco Vonk geen houden meer aan.

Hans Karelse en Henk Boot maakten er een zware partij van, waarin Boot een wat minder nauwkeurige zet van zijn opponent hard afstrafte.