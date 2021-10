Atletiektalenten opgenomen in de Typhoon Walk of Fame

• Drie talenten in de Typhoon Walk of Fame.

GORINCHEM • Junior-atleten Thom Kortenoever (Gorinchem), Justin Sluijter (Hoogblokland) en Thomas Knoop (Giessenburg) zijn zaterdag door hun vereniging opgenomen in de Typhoon Walk of Fame. Het was één van de hoogtepunten tijdens de opening van de gerenoveerde accommodatie van de Gorcumse atletiekclub.

Het drietal was dit jaar zeer succesvol tijdens de Nederlandse kampioenschappen voor de jeugd. Kortenoever werd in de categorie U18 derde op het onderdeel discus met een worp van 48 meter en 35 centimeter. Justin Sluijter veroverde zilver bij de categorie U20 met een sprong van 7 meter 19 en Thomas Knoop pakte in dezelfde categorie goud bij het onderdeel speer met een worp van 65 meter en 56 centimeter.

Zaterdag gaven ze voorafgaande aan de officiële opening een prachtige demonstratie van hun specialiteit. Ze werden daarbij toegejuicht door zo’n 150 belangstellende (oud-)leden, sponsoren, vertegenwoordigers van sportverenigingen, de wethouder van sportzaken en vele anderen.