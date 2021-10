Clubkampioenen bij de jeugd van SNA badminton in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Bij de badmintonafdeling van SNA in Bleskensgraaf werden onlangs de clubkampioenschappen voor de jeugd gehouden.

In de categorie U12 was het goud voor Eva Hartman, zilver en brons voor Joanne Voets en Hannah Kok.

In de categorie U14 bij de clubkampioenschappen van SNA Badminton was het goud voor Martijn de Ruijter, het zilver ging naar Joël de Jongh en brons was voor Bart van Soest.

Fabian Holst won goud in de categorie U17 tijdens de clubkampioenschappen van SNA Badminton, zilver en brons waren voor Geert Korevaar en Aron Hartman.