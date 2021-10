HHSC’61 huldigt jubilarissen en benoemt drie ereleden

HEI- EN BOEICOP • Onlangs was er een feestelijke middag op Sportpark het Plein in Hei- en Boeicop.

HSSC’61 zou maar liefst 24 jubilarissen huldigen op de traditionele nieuwjaarsreceptie aan het begin van 2021. Maar die ging niet door.

Alternatief

Negen maanden later werd dit ingehaald met een alternatieve receptie in de kantine van HSSC’61 mét gelegenheid om de festiviteiten te volgen vanaf het terras.



Aan het einde van de laatste bekerzaterdag trapte de voorzitter af met een terugblik op de afgelopen anderhalf jaar. Een periode waarin veel te vieren was, zo bestond HSSC’61 60 jaar, maar er door corona weinig door kon gaan.

Heropening

Ook werd er vooruit gekeken naar de heropening van de club en de hervatting van de activiteiten. Er werden 19 van de 24 jubilarissen gehuldigd, enkelen konden niet aanwezig zijn.

Van de 24 jubilarissen zijn er acht dit jaar 60 jaar lid, dus vanaf de oprichting van de club. Ook werden drie leden tot erelid benoemd vanwege hun grote inzet voor de vereniging.



Jubilarissen



25 jaar: Wim het Lam, Jeffrey Pruijsers, Sven Verkerk, Peter Alting, Iwan Bogerd, Nico den Hartog, Job de Jong, Jan-Willem Vos en Jan Kooyman.



40 jaar: André van Dijk, Henk van Dijk, Barry de Gans, Ronald Klijn, Erwin Kooyman en Arjan van Snippenberg.



50 jaar: Kees van Krieken



60 jaar: Otto van Dijk, Wim de Jong, Corrie Kooyman, Nico Schrijvershof, Teus Verkerk, Jaap Versluis, Lammert Kooyman en Jan de With.



Ereleden: Jan de With, Lammert Kooyman en Aart Stijsiger.