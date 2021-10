Opnieuw overwinning voor Klipperstars heren 1

NIEUW-LEKKERLAND • De derde competitiewedstrijd van het seizoen beloofde vooraf een spannend affiche te worden. Zowel Klipperstars als Vlaardingen Captains hadden hun eerste twee wedstrijden gewonnen. Het was uiteindelijk Klipperstars dat met 61-83 zegevierde in dit topduel.

De Lekkerlandse formatie begon zoals eigenlijk iedere wedstrijd tot nu toe messcherp aan het duel. Na 2 minuten spelen lagen de eerste twee driepunters er alweer in en stond het snel 0-6. Vervolgens kwamen de Captains ook op gang en waren het met name de nummer 10 en 15 die lastig af te stoppen waren. Ook de nummer 88 was een stuk grote dan iedere speler van Klipperstars, maar Harrie Mennema weerde zich kranig en trok alsnog vaak de rebounds naar beneden. Klipperstars had wat moeite om in de normale aanvallen te komen, maar door hard werken sprokkelde ze toch de punten bij elkaar. Stand na het eerste kwart was 10-17 in Lekkerlands voordeel.

Verdedigend stond het goed, maar door individuele klasse kwamen de heren uit Vlaardingen toch tot regelmatig tot scoren. Vanaf 16-21 werd het eerste echte gat geslagen door Klipperstars. Mede door mooi team basketbal liep het vlak voor de rust uit naar 31-42.

Na rust kwam Klipperstars messcherp uit de kleedkamer en forceerde Vlaardingen in de fouten. De irritaties liepen daardoor op bij de thuisploeg. Een 3-16 run resulteerde in een voorsprong van maar liefst 24 punten. Sem Janse sloot dat kwart af met een verre driepunter wat leek op de nekslag.

In het vierde kwart werd zichtbaar dat je in deze competitie nooit kan denken dat de winst al binnen is. Vlaardingen bleef het normale spel spelen en langzaam maar zeker kwamen ze wat terug in de wedstrijd. Mede doordat de scheidsrechters een hoop toelieten, gooide Klipperstars vaak de bal weg. Automatisch resulteerde dat in een aantal simpele scores. Bij 55-67 en nog zo’n 4 minuten op de klok was het in één keer weer een echte wedstrijd. De daaropvolgende aanval scoorde Ricardo ’t Hoen een driepunter. Toen daarna de nummer 8 van Vlaardingen werd weggestuurd en Remon Janse er ook nog twee driepunters ingooide was het verzet helemaal gebroken. Eindstand 61-83.

Een overtuigende overwinning voor Klipperstars tegen een team wat hoogstwaarschijnlijk ook bovenin zal gaan mee draaien.

Topscorers: Remon Janse 22 punten, Sem Janse 17 punten/ 13 rebounds en Harrie Mennema 14 punten/ 16 rebounds.

Volgende week staat er wederom een topper op het programma. Het eveneens ongeslagen Green Eagles komt op bezoek in sporthal De Klipper. Aanvang 16:00 uur.