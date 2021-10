Tony Else in de kopgroep na tweede ronde interne competitie schaakclub De Giessen en Linge

GIESSENBURG • Tony Else nestelde zich na twee speelrondes aan kop van de ranglijst bij de interne competitie van schaakclub De Giessen en Linge.

Hij besliste tijdens de tweede speelronde het topduel tegen Henk Boot in zijn voordeel. De opening was voor beiden bekend terrein. Henk besloot tot een opmars in het centrum, maar Tony had het allemaal goed gezien en nam het initiatief over op de damevleugel. Toen Henk op de koningsvleugel forceerde, bleek zijn aanval daar niet veel voor te stellen en kwam Tony beslissend binnen via de damevleugel. Tony had nog maar heel weinig maar juist voldoende tijd. Een mooie overwinning van Tony na een bijzonder sterk gespeelde partij, waarmee hij zich aan de kop van de ranglijst nestelde!

In de eerste ronde waren veel remises, zoals tussen Jaco Vonk en Henk Boot en tussen Henry Houweling en Hans Karelse. Ook waren er puntendelingen voor Louis Rutgers, Arjan Uittenbogaard, Bert van Hees en Mark Couwenberg en Rob van Driel en Gerard de Gans. Winst was er voor Peter van Gaalen en Martijn Koudstaal.

In de tweede ronde werden maar weinig partijen gespeeld, omdat er ook een externe wedstrijd werd gespeeld. Sebastiaan Visser won van Huig Visser en Louis Rutgers zegevierde over Hans Karelse. André van Wingerden had moeite met Henry Houweling, maar won en Tony Else won het genoemde topduel van Henk Boot.