SteDoCo-FC Utrecht op dinsdagavond 26 oktober, ESPN zendt bekerduel live uit

REGIO • De bekerwedstrijd SteDoCo - FC Utrecht wordt dinsdagavond 26 oktober om 18:45 uur gespeeld in Hoornaar. Het is een duel in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker. SteDoCo - FC Utrecht zal live te zien zijn op ESPN.

Ook Kozakken Boys - Telstar (20:00 uur) en ASWH - Heracles (20:00 uur) worden op dinsdagavond 26 oktober afgewerkt.

De regioclash tussen Achilles Veen en Unitas zondag staat voor woensdagavond 27 oktober om 20:00 uur op het programma.