Triade verliest van titelkandidaat

NIEUWPOORT • Triade heeft het zaterdag niet kunnen bolwerken tegen Conventus. De Nieuwpoortse korfballers verloren met 11-18 van de Zwijndrechtse titelkandidaat.

In de eerste helft voerde Triade de aanvalsdruk op en dat leidde tot een 6-2 voorsprong. Vanaf dat moment verloor de thuisclub langzaam maar zeker de grip op de wedstrijd.

Conventus kwam langszij en in de tweede helft had Triade weinig meer in te brengen. De scherpte werd minder, de kansen werden niet meer benut en de bezoekers ‘freewheelden’ naar de overwinning.

Komende zaterdag gaat Triade op bezoek bij het Rotterdamse OZC.