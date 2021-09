Vedo’70 wint ook tweede wedstrijd

HOORNAAR • De vrouwenhoofdmacht van Vedo’70 heeft ook de tweede competitiewedstrijd gewonnen.

Eenvoudig ging dat niet, want Podarwic 2 bleek een taaie tegenstander. Na vier sets was de stand nog in evenwicht: 26-24, 23-25, 16-23 en 25-12.

In de beslissende vijfde set sloegen de Hoornaarse volleybalsters toe (15-10).