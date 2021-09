Isis Versluis prolongeert nationale titel mountainbiken

HONSELERSDIJK/REGIO • Isis Versluis is zaterdag in Honselersdijk Nederlands kampioen mountainbiken geworden in leeftijdscategorie 4. De Meerkerkse prolongeerde hiermee haar titel van vorig jaar.

Na de eerste doorkomst kwam Isis Versluis goed over de lastige rockgarden. Daar maakte ze het verschil met de concurrentie, om vervolgens elke ronde verder uit te lopen.

Rick Versloot (Hardinxveld) en Daan Hartog (Giessenburg) hadden in categorie 7 een goede start. Versloot reed hard weg en sloeg een gat, maar werd in het tweede deel van de race bijgehaald. Er resteerde niettemin een mooie zilveren medaille. Daan Hartog had bij de eerste passage van de omhoog lopende rockgarden problemen, waardoor hij diverse plaatsen moest inleveren. De Giessenburger kwam als achtste over de meet.

In categorie 3 werd Max van Kolfschoten na een matige start nog knap vierde. Imke van Houwelingen klasseerde zich als zevende bij de meiden.

Willem van Wijngaarden (Giessenburg) werd bij zijn NK-debuut twaalfde in categorie 2.