Rik de Moel uit Groot-Ammers finisht eerste marathon thuis voor de deur

GROOT-AMMERS • Toen Rik de Moel uit Groot-Ammers door corona niet meer kon voetballen, twijfelde hij geen moment en trok hij de hardloopschoenen aan om zijn conditie op peil te houden. Het voetballen kwam weer terug, maar met al die kilometers in de benen zocht hij een nieuw doel. Het werd de Break-The-Wall virtual run van Berlijn.

1800 deelnemers deden op zondag 12 september wereldwijd mee op verschillende afstanden. De 20-jarige Ammernaar koos met nog 75 deelnemers voor de hele marathon en was daarmee veruit de jongste in het gezelschap.

Door de zomer heen trainde hij zijn kilometers in de polder. Een blessure speelde hem in de voorbereidingen nog even parten, maar dat weerhield hem niet om op die zondagmorgen zelf het startschot te geven.

42 kilometer en 195 meter begeleidde zijn vriendin Aniek Polder hem op de fiets. Zijn loopvriend Derk Roest pikte hem 10 kilometer voor de eindstreep op en naarmate hij dichterbij de finish kwam, groeide de groep begeleiders verder met familie en vrienden.

Hij liep over het hele traject een vlak schema, ontmoette onderweg de onvermijdelijke man met de hamer, herstelde en glunderde van oor tot oor in de laatste kilometers richting huis. Hoe mooi was het om met zijn eerste marathon thuis voor de deur te finishen!

De run moest hij dezelfde dag digitaal uploaden om mee te doen in de klassering. Daar werd hij 20e in een tijd van 3 uur 57 minuten en 4 seconden.

Is er een volgende keer, was de vraag al kort na de wedstrijd op social? Daar hoefde hij niet lang over na te denken: “Dat zit er dik in.”