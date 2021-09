MTTV begint met nipte nederlaag

meerkerk • MTTV is de tafeltenniscompetitie begonnen met een thuisnederlaag. In sporhal De Linde was PITT uit Capelle aan den IJssel met 4-6 te sterk.

De Meerkerkse formatie bestaande uit Jan van Duijn, Gerard van Buuren en Johnny Barten begon sterk aan de wedstrijd. Na drie wedstrijden leidde MTTV nog met 2-1. Ook na zeven partijen hadden de Meerkerkers nog steeds een voorsprong van 4-3.

De laatste drie partijen zakte het in en trokken de gasten aan het langste eind: 4-6. MTTV speelt in de derde klasse van regio west.