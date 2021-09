Geflatteerde nederlaag Triade

NIEUWPOORT • Triade heeft de uitwedstrijd tegen het Rotterdamse NIO geflatteerd met 20-14 verloren.

De Nieuwpoortse korfballers hadden een stroeve start (4-0), maar zetten daarna de wedstrijd in de eerste helft naar hun hand en gingen met een 7-9 voorsprong de rust in.

In de tweede helft bleek Triade niet opgewassen tegen de gedrevenheid van NIO, dat geflatteerd uitliep toen de bezoekers steeds meer risico in hun spel legden. De A-junioren Lucas Vink en Emma Zuidervaart pikten hun eerste minuten in de hoofdmacht mee.

Komende zaterdag speelt Triade om 15:30 uur thuis tegen Conventus.