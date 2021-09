Ruime zege Klipperstars

NIEUW-LEKKERLAND • Klipperstars is voortvarend aan de competitie begonnen. De Nieuw-Lekkerlandse basketballers klopten Zoebas met 72-58.

De hoofdmacht van Klipperstars is dit seizoen een mix van ervaring en jeugd en wil hoge ogen gooien in de eerste klasse. Al in de eerste tien minuten maakte Klipperstars het verschil (26-6) met onder meer drie driepunters van Sem Jansen. Ruststand: 45-21.

De maximale voorsprong in de tweede helft bedroeg maar liefst 32 punten: 63-31. In de slotfase kroop Zoebas nog wat dichterbij, maar de Lekkerlandse overwinning liep geen moment gevaar.