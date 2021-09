Daan Hartog wint jeugdklassieker

REGIO • De Giessenburgse Jan van Arckel-jeugdrenner Daan Hartog heeft zondag de Going Dutch Jeugdklassieker op zijn naam weten te schrijven.

De Jan van Arckel-nieuwelingen startten zaterdag in de Omloop van de Braakman, de eerste klassieker van het seizoen. Jost van de Streek (Ottoland) had pech. Hij was betrokken bij een valpartij en moest vanwege een gescheurd frame de koers voortijdig verlaten.

Hersenschudding

Datzelfde lot trof ook Jan van Heukelum (Hoornaar). Hij ging hard onderuit, moest worden behandeld door de ronde-arts en het ambulancepersoneel en werd naar het ziekenhuis gebracht. De trieste balans: een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken pols.

Christiaan van Rees (Groot-Ammers) handhaafde zich, met kramp in de kuiten, tot in de finale in de kopgroep. Een mooie tiende plek werd zijn deel. Thijs Wemmers (Bleskensgraaf) eindigde als 57-ste. Drie-en-tachtig van de 148 gestarte renners haalden de eindstreep.

Bram Jansen

Bram Jansen reed zaterdag in Den Haag zijn tweede KNWU-wedstrijd. De Lexmondse nieuweling finishte in het peloton als 26-ste. Er stonden 30 renners aan het vertrek.

Zaterdag in Gouda waren er slechts vier starters. Bram Jansen ging er acht ronden voor het einde vandoor en soleerde naar de zege. Daan van Werd (Oud-Alblas) moest met de derde plaats genoegen nemen.

Output Jeugdronde

In de Output Jeugdronde in Schijndel eindigde Jan van Arckel-jeugdrenner Luna Kers (Beesd) in categorie 6 als zeventiende (vijfde meisje). In categorie 7 maakte Tim Verwolf (Langerak) een sterke indruk. In de sprint kwam hij net tekort voor een podiumplaats (vierde).

Mees Bassa (Goudriaan) klasseerde zich als vijftiende in categorie 7 van de Jeugdronde van de Uithof in Den Haag.